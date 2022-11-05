Хулен Лопетеги — новый главный тренер «Вулверхэмптона»

Английский «Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о назначении испанца Хулена Лопетеги новым главным тренером команды.

56-летний специалист работал в «Порту», мадридском «Реале», «Севилье» и сборной Испании.

«Хулен — топ-тренер с опытом работы на элитном уровне, и мы очень рады, что договорились о его переходе в „Вулверхэмптон“. С самого начала Хулен был нашим выбором номер один, и мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его вместе с тренерским штабом, когда они присоединяться к нам в ближайшие недели», — приводит слова председателя правления клуба Джеффа Ши официальный сайт «Вулверхэмптона».

Предыдущий главный тренер Бруну Лаже был уволен в начале октября. «Вулверхэмптон» занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 13 сыгранных туров.

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