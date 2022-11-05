«Спартак» в выездном матче РПЛ сыграл вничью с «Сочи»
Поделиться
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:1. Встречу обслуживал главный арбитр Артём Чистяков из Азова.
На седьмой минуте первый гол в матче забил нападающий «Спартака» Квинси Промес — форвард головой замкнул подачу Даниила Денисова. На 44-й минуте счёт сравнял защитник хозяев Кирилл Заика. Жоаозиньо с левого фланга прострелил в штрафную, мяч отскочил от Хлусевича на Заику, который со второй попытки переправил его в ворота — 1:1.
«Спартак» набрал 33 очка и остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (22) находится на девятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют с «Локомотивом», а сочинцы встретятся с «Химками».
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:47
-
14:41
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
13:12
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:35
-
12:25
-
12:25
Партнерский контент