Шелия: рады, что Садулаев попал в расширенный состав сборной России. Он способный парень

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о включении полузащитника команды Лечи Садулаева в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.



«Мы все рады за Садулаева. Главное, чтобы он ещё попал в основной состав. Мы верим в него. Он очень способный парень. Рассчитываем, что он покажет такую же хорошую игру в сборной, которую показывает и за «Ахмат», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграет с Таджикистаном, а 20-го числа — с Узбекистаном. Оба товарищеских матча пройдут на полях соперника.

22-летний Лечи Садулаев в 16 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал четыре результативные передачи.