Шелия: рады, что Садулаев попал в расширенный состав сборной России. Он способный парень
Поделиться
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о включении полузащитника команды Лечи Садулаева в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
«Мы все рады за Садулаева. Главное, чтобы он ещё попал в основной состав. Мы верим в него. Он очень способный парень. Рассчитываем, что он покажет такую же хорошую игру в сборной, которую показывает и за «Ахмат», — передаёт слова Шелии корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, 17 ноября сборная России сыграет с Таджикистаном, а 20-го числа — с Узбекистаном. Оба товарищеских матча пройдут на полях соперника.
22-летний Лечи Садулаев в 16 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
20:40
-
20:31
-
20:26
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:47
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:19
-
18:17
Партнерский контент