Аллегри прокомментировал предстоящий матч между «Ювентусом» и «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящей игре с «Интером» в рамках 13-го тура Серии А, а также рассказал о состоянии нескольких игроков перед встречей.
«Завтра важная игра. В рамках итальянского дерби всегда проходят душевные матчи, поэтому будет здорово принять в нём участие. Станет ли матч с «Интером» поворотным моментом? Нет, потому что чемпионат длинный. Но это игра, которая может продолжить серию результатов, которых мы достигли в последние недели, однако это очень сложная игра.
Кьеза? Да, его возвращение в строй было приятным сюрпризом. Завтра он будет доступен и станет частью игры. Локателли? На днях у полузащитников всё было хорошо, но завтра будет другой матч, нежели тот, что был с «ПСЖ». Ребята работают над тем, чтобы вернуться после травм более конкурентоспособными. В отсутствие опытных игроков мы нашли молодых ребят, на которых можно положиться. Влахович? Ему нездоровится, поэтому он пропустил несколько тренировок. У него воспаление, поэтому мы должны будем оценить его состояние завтра утром. Если он здоров, то будет в заявке на игру», — приводит слова Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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