Данило: такая команда, как «Ювентус», всегда должна стремиться к максимуму, к победе

Защитник «Ювентуса» Данило высказал мнение, что его клуб всё ещё не потерял шансы на победу в Серии А, несмотря на то, что имеет достаточно большое отставание от лидеров чемпионата. По мнению бразильца, руководству и футболистам туринцев необходимо ставить перед собой амбициозную цель.

«Мы уступаем десять очков лидеру. Такая команда, как «Ювентус», всегда должна стремиться к максимуму, к победе. Ясно, что мы переживаем трудности, но мы должны ставить амбициозную цель и стремиться к ней с той самоотдачей, которую мы демонстрировали в последнее время, — сказал 31-летний Данило в эфире телеканала DAZN.

После 12 туров Серии А «старая синьора» располагается на 8-м месте в турнирной таблице. В активе команды из Турина 22 очка. В следующем туре чемпионата Италии 6 ноября «Ювентус» примет «Интер». Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи» (32).