Данило: такая команда, как «Ювентус», всегда должна стремиться к максимуму, к победе

Защитник «Ювентуса» Данило высказал мнение, что его клуб всё ещё не потерял шансы на победу в Серии А, несмотря на то, что имеет достаточно большое отставание от лидеров чемпионата. По мнению бразильца, руководству и футболистам туринцев необходимо ставить перед собой амбициозную цель.
«Мы уступаем десять очков лидеру. Такая команда, как «Ювентус», всегда должна стремиться к максимуму, к победе. Ясно, что мы переживаем трудности, но мы должны ставить амбициозную цель и стремиться к ней с той самоотдачей, которую мы демонстрировали в последнее время, — сказал 31-летний Данило в эфире телеканала DAZN.
После 12 туров Серии А «старая синьора» располагается на 8-м месте в турнирной таблице. В активе команды из Турина 22 очка. В следующем туре чемпионата Италии 6 ноября «Ювентус» примет «Интер». Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи» (32).
- 5 ноября 2022
-
06:37
-
06:27
-
06:10
-
05:49
-
05:49
-
05:34
-
05:16
-
05:00
-
04:55
-
04:32
-
04:12
-
03:54
-
03:44
-
03:16
-
03:13
-
03:00
-
02:58
-
02:27
-
02:16
-
02:02
-
01:57
-
01:46
-
01:43
-
01:18
-
01:15
-
00:10
-
00:01
-
00:00
- 4 ноября 2022
-
23:38
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05