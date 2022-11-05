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El Nacional: Томас Тухель может заменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле»

El Nacional: Томас Тухель может заменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле»
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В стане «Ливерпуля» может случиться рокировка немецких тренеров. После неудачных результатов команды и освобождения Томаса Тухеля от работы в «Челси» руководство мерсисайдцев может рассмотреть его назначение главным тренером вместо Юргена Клоппа. Об этом сообщает El Nacional.

49-летний Тухель находится без работы с сентября 2022 года. Его уволили из «Челси», который он тренировал с января 2021 года. Именно под руководством Томаса синие выиграли Лигу чемпионов. Ранее Тухель также работал в «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии».

55-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. Он по разу привёл команду к победам во всех турнирах, в которых «Ливерпуль» принимал участие.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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