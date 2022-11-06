«Барселона» обыграла «Альмерию» в последнем матче Жерара Пике на «Камп Ноу»

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Барселона» и «Альмерия». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. Отметим, что эта игра стала для защитника «Барселоны» Жерара Пике последней на домашнем стадионе. Он завершает карьеру.



На седьмой минуте «Барселона» получила право на пенальти, который не реализовал Роберт Левандовски: мяч после удара польского нападающего попал в нижнюю часть штанги и отлетел за пределы поля. Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами.

Промах Левандовского с пенальти. Видеоролик:

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Первый гол в матче случился на 48-й минуте: его автором стал Усман Дембеле, который убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.

Гол Дембеле. Видеоролик:

На 62-й минуте второй гол «Барселоны» забил Френки де Йонг: Жорди Альба с левого фланга навесил во вратарскую, Ансу Фати набежал и пробил в упор, но вратарь среагировал. Де Йонг подркараулил отскок и добил мяч в пустые ворота.

Гол де Йонга. Видеоролик:

«Барселона» набрала 34 очка и промежуточно вышла на первое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Альмерия» (13) — 15-я.