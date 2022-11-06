Защитник «Пари НН» Александров: Галактионов уходит? Нам никто ничего не говорил
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров прокомментировал своё выступление в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0), а также отреагировал на информацию о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера нижегородской команды.
«У меня в карьере было не так много голов, но все они очень ценны для меня. Забивал «Локомотиву» — мы тогда выиграли. Это же не только моя заслуга, а всей нашей команды! Главное, что команда побеждает и набирает очки в турнирной таблице.
Галактионов уходит из «Пари НН»? Я ни о чём таком не слышал. Мы работаем, как и раньше. Нам никто ничего не говорил», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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