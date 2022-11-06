«Атлетико» готов бесплатно подписать Гюндогана из «Манчестер Сити»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приглашении в команду полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не может договориться о новом контракте с немецким футболистом, выступающим за команду с 2016 года. Интерес к 32-летнему полузащитнику также проявляют мюнхенская «Бавария», «Ювентус» и «Барселона». Футболист не готов принимать решение о своём будущем до завершения чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик: