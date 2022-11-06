Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» готов бесплатно подписать Гюндогана из «Манчестер Сити»

«Атлетико» готов бесплатно подписать Гюндогана из «Манчестер Сити»
Комментарии

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приглашении в команду полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, чей контракт с командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не может договориться о новом контракте с немецким футболистом, выступающим за команду с 2016 года. Интерес к 32-летнему полузащитнику также проявляют мюнхенская «Бавария», «Ювентус» и «Барселона». Футболист не готов принимать решение о своём будущем до завершения чемпионата мира в Катаре.

В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 11 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:

Новость по теме
«Манчестер Сити» рискует бесплатно потерять Илкая Гюндогана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022