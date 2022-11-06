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Рязанцев: у «Торпедо» печальное положение. Матч с «Крыльями» вызывает много вопросов

Рязанцев: у «Торпедо» печальное положение. Матч с «Крыльями» вызывает много вопросов
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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень противоречивые впечатления от матча. Матч вызывает много вопросов с нашей стороны, потому что мы не забиваем моменты, которые у нас есть. Очень много моментов у наших ворот. Первый момент — Саша Довбня спас. Обязательно поговорим все вместе, потому что у нас печальное положение. У нас ещё есть время, есть возможность реабилитироваться. Я уверен, что мы приложим все силы», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте.

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