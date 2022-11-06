Талалаев — о матче с «Крыльями»: давно не было такой неосмысленной, разобранной игры

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от самарских «Крыльев» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Когда плохо, то нужно откровенно сказать, что плохо. Первый тайм мы провалили. Давно не было такой неосмысленной, разобранной игры в исполнении команд, особенно моей — пропустили гол со стандарта, когда «Крылья» не так уж и сильны в этом компоненте. Наоборот, это мы рассчитывали забивать со стандартов! У соперника самое опасное в стандартах — это контратаки, и об этом мы предупреждали команду. Во втором тайме были моменты: например, Чурич должен был один точно забивать. Тогда могло сложиться всё немного иначе. Но на сегодняшний день соперник предложил нам такую скорость работы с мячом, с которой мы пока не готовы работать. Это объективно.



Мы в таком положении, что очки нужно брать в каждом матче. Мы делали всевозможные попытки в каждом из поединков, вы видели. И мы были близки к этому. А сегодня, наоборот, далеки. Понимаю, есть стратегия, по которой можно определить равных по уровню игры соперников и пытаться бороться только с ними, а на остальных ставить эксперименты. Но мы не будем идти по такому пути, так как наш тренерский штаб ставит задачу совершенствовать игру и улучшать футболистов от матча к матчу. Если бы я смог ответить, почему не удалось настроить игроков, мы бы вышли не так, как вышли сегодня. Усилия прикладывались, были индивидуальные собеседования.

Сегодня все понимали, что, набери мы три очка, останется один шаг, и можно было бы с другим настроением уходить на перерыв. У ребят есть это понимание. Может быть, мы с тренерами выбрали неправильную тактику. Но что выбрали, то выбрали. Мы отталкивались от себя. Есть такое понятие, как «пресыщение работой». Сейчас мы в таком моменте. Шли-шли, наблюдалось поступательное движение вперёд и в играх, и в тренировках. Такое бывает», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».

Москвичи замыкают турнирную таблицу РПЛ с шестью набранными очками. «Крылья Советов» (20) — на 10-м месте.