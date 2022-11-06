Женская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в рамках испанского чемпионата

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч женской Суперлиги Испании, в котором «Барселона» на выезде встречалась с мадридским «Реалом». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.

Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте встречи — отличилась Ана Црногорчевич. Ближе к концу первой половины матча, на 43-й минуте, сине-гранатовые укрепили своё преимущество благодаря голу Патри Гихарро. На 52-й минуте Айтана Бонмати довела счёт до разгромного. На 81-й минуте Фридолина Рольфё установила итоговый результат матча — 4:0 в пользу каталонской команды.

После этой победы «Барселона» набрала 24 очка и укрепилась на вершине испанского чемпионата. Мадридский «Реал», у которого 16 очков, остался на пятой строчке турнирной таблицы.

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