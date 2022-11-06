Женская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» в рамках испанского чемпионата

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч женской Суперлиги Испании, в котором «Барселона» на выезде встречалась с мадридским «Реалом». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.
Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте встречи — отличилась Ана Црногорчевич. Ближе к концу первой половины матча, на 43-й минуте, сине-гранатовые укрепили своё преимущество благодаря голу Патри Гихарро. На 52-й минуте Айтана Бонмати довела счёт до разгромного. На 81-й минуте Фридолина Рольфё установила итоговый результат матча — 4:0 в пользу каталонской команды.
После этой победы «Барселона» набрала 24 очка и укрепилась на вершине испанского чемпионата. Мадридский «Реал», у которого 16 очков, остался на пятой строчке турнирной таблицы.
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками:
- 6 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:14
-
22:59
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:37
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:09
-
20:07