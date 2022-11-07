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«Это реальная перспектива на будущее». И. Федотов поддержал судью матча «Сочи» — «Спартак»

«Это реальная перспектива на будущее». И. Федотов поддержал судью матча «Сочи» — «Спартак»
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Российский арбитр Игорь Федотов разобрал работу судьи Артёма Чистякова в матче между «Сочи» и «Спартаком» (1:1).

«Чистяков долго не работал, потом получил отрицательную оценку — но всё равно молодец. Даже при тех ошибках, которые он допустил, я всё равно считаю, что Чистяков — это реальная перспектива на будущее. В этом матче он, скорее всего, перенервничал.

Тут был только один важный эпизод — непоказ второй жёлтой карточки Соболеву. Чистяков находился в хорошей позиции, но пропустил фол — взгляд замылился, не разобрался. На шестой минуте судья не показал жёлтую Терехову за наступ, на 49-й — игроку «Спартака» за аналогичное нарушение. Да, это пропуски фолов, но тут есть одинаковая трактовка в обе стороны, и для меня это важно. Общая картина игры меня полностью устраивает, и я надеюсь, что департамент Чистякову всё объяснит — простые эпизоды надо трактовать правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«В ворота «Зенита» надо было дать пенальти и наказать Чистякова». Судейство 16-го тура РПЛ «В ворота «Зенита» надо было дать пенальти и наказать Чистякова». Судейство 16-го тура РПЛ
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