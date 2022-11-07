«Райо Вальекано» — «Реал»: Альваро Гарсия снова сделал счёт равным — 2:2

Сегодня, 7 ноября, проходит матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» дома играет с мадридским «Реалом». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.

Гарсия («Райо Вальекано») сравнивает счет мощным ударом

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На 44-й минуте хозяева устроили позиционную атаку у ворот «Реала». После серии рикошетов мяч оказался у Альваро Гарсии, который с лёта сильно пробил по воротам, а мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку — 2:2.

«Реал», сыгравший 12 матчей, занимает второе место турнирной таблицы, набрав 32 очка. Мадридский клуб отстаёт от лидирующей «Барселоны» на два очка, но каталонцы уже провели свой матч 13-го тура. «Райо Вальекано» располагается на девятой позиции чемпионата, в активе команды 18 очков.