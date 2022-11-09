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«Милан» в гостевом матче не смог обыграть аутсайдера Серии А

«Милан» в гостевом матче не смог обыграть аутсайдера Серии А
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» на стадионе «Джованни Цини» принимал «Милан». Финальный свисток главного арбитра встречи Антонио Рапуано зафиксировал нулевую ничью.

На 57-й минуте встречи бельгийский форвард миланцев Дивок Ориги поразил ворота хозяев, но арбитр после обращения к VAR отменил гол.

Этот результат позволил «Милану» набрать 30 очков и сократить отставание от лидера турнира – «Наполи» — до восьми очков. По итогам тура догнать команду Стефано Пиоли могут «Лацио» и «Аталанта». «Кремонезе» (7) – на 18-й позиции.

В 15-м туре Серии А «Милан» сыграет с «Фиорентиной», «Кремонезе» — с «Эмполи». Эти матчи станут для команд последними перед перерывом на чемпионат мира в Катаре.

Италия - Серия А. 14-й тур
08 ноября 2022, вторник. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 0
Милан
Милан
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