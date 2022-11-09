Андрей Лунёв: в Германии есть люди, которые относятся к России позитивно

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношении к России в Германии.



«В Германии вообще есть люди, которые относятся к России позитивно. Если не позитивно, то нейтрально точно. Хотя, может, это они ко мне позитивно относятся. Когда я лечился после травмы, один знакомый немец показывает мне фото машины и говорит: «Только в России такую купить можно, помоги! Заплачу, сколько надо!» А там «Нива» старая неизвестно какого года. Я спрашиваю: «Как я тебе её найду? Ты знаешь, какой у неё пробег?» Он такой: «Знаю, знаю. Я просто кайфую от такой машины, она у меня уже была, но сломалась». Я даже нашёл такую машину на Авито, но потом началась вся эта ситуация и перегнать стало нереально», – приводит слова Лунёва Sport24.