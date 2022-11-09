Лунёв: я хочу играть. Будем разговаривать с руководством «Байера», посмотрим, что скажут
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Российский голкипер немецкого «Байера» Андрей Лунёв высказался о своём будущем в контексте недостаточной игровой практики.
«Вижу ли я своё будущее в „Байере“? На данный момент без игровой практики — нет. Я хочу играть. Мы сейчас будем разговаривать с руководством «Байера», посмотрим, что они скажут. У меня есть действующий контракт. Но я хочу играть в футбол. В идеале, конечно, чтобы это была Европа.
Были ли у меня предложения из России кроме «Зенита»? Если кто-то и обращался, то до меня это просто не доходило. А может, никто и не обращался", — приводит слова Андрея Лунёва Sport24.
Напомним, в текущем сезоне немецкого чемпионата Андрей сыграл за клуб всего один матч, который состослся в августе.
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