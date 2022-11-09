Дмитрий Кузнецов: Головин играет на хорошем уровне, но не готов к переходу в топ-клуб

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийную команду 2DROTS, высказался о выступлениях российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин играет на хорошем уровне. Но если он перейдёт в другой чемпионат, то ему однозначно нужна адаптация. Не думаю, что он сразу войдёт и будет удивлять всех. Здесь многое зависит от команды и задач. Пусть переходит — потом посмотрим.



Головин не готов к переходу в топ-клуб. Топ-клуб — это «Реал», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», «Милан», «Бавария». Для этого нужно играть в Лиге чемпионов на высоком уровне. Ты растёшь, когда идёт сопротивление топовых команд. Думаю, что пока Головин не готов», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.