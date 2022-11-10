Поттер прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Манчестер Сити» в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение в матче третьего раунда Кубка лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Многое понравилось. Мы создали несколько хороших моментов и хорошо атаковали. Мы не сыграли идеально, но многое делали правильно. Я разочарован результатом, но доволен выступлением. У нас было несколько хороших моментов, но в таком матче их не будет много. Ребята показали качество и смелость. Мне понравилось многое из того, что мы сегодня сделали. «Челси» мог лучше справиться с поставленными задачами. Защита могла бы быть лучше. Это те мелкие детали, которые можно улучшить, но с точки зрения производительности я очень доволен. Я всегда беспокоюсь, когда мы не добиваемся результатов. Наша игра была не такой, как мы хотели, в последних двух играх. Но сегодня «Челси» выглядел как хорошая команда», — приводит слова Поттера BBC.

«Манчестер Сити» вышел в следующий раунд Кубка лиги, «Челси» покидает текущий розыгрыш турнира.

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