Арендованный у «Спартака» Крал голевым пасом помог «Шальке» выиграть впервые за два месяца

Вечером 9 ноября на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоялся матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Шальке» принимал «Майнц». Хозяева поля победили со счётом 1:0.
Победный мяч гельзенкирхенская команда забила на 10-й минуте, когда арендованный у московского «Спартака» полузащитник Алекс Крал отдал свою первую голевую передачу за «Шальке», а нападающий Симон Теродде завершил момент. Команда, которой с конца октября руководит Томас Райс, превзошла соперника по количеству ударов всего (14:11) и в створ (4:1), хотя меньше владела мячом (45% игрового времени).
Для «Шальке» эта победа стала первой в Бундеслиге за два месяца. Предыдущий раз гельзенкирхенцы выиграли 10 сентября также на «Фельтинс-Арене» у «Бохума» (3:1). После этого команда потерпела семь поражений – от дортмундской «Боруссии», «Аугсбурга», «Байера», «Хоффенхайма», «Герты», «Фрайбурга» и «Вердера».
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