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Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России

Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России. Матч «Уфы» с махачкалинским «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Кубок России. Путь регионов
Шестой раунд. Судьи

15 ноября, вторник

«Уфа» – «Динамо» (Махачкала): судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Павел Новиков, Андрей Пелых; резервный судья – Данил Каширин; инспектор – Лев Антонов.

16 ноября, среда

«КАМАЗ» – «Звезда»: судья – Владимир Сельдяков, ассистенты судьи – Денис Петров, Алексей Линкин; резервный судья – Ранэль Зияков; инспектор – Олег Лонский.

«Акрон» – «Алания»: судья – Андрей Фисенко, ассистенты судьи – Денис Мирошник, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Александр Костин.

«Кубань» – «Волга»: судья – Олег Соколов, ассистенты судьи – Александр Чекалин, Михаил Кистанов; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Юрий Князев.

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