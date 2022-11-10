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Гришин: увидел Гаэля Ондуа в заявке сборной Камеруна на чемпионат мира и порадовался

Гришин: увидел Гаэля Ондуа в заявке сборной Камеруна на чемпионат мира и порадовался
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Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал попадание полузащитника Гаэля Ондуа в окончательную заявку сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, я рад за Гаэля, который играл у нас в молодёжной команде ЦСКА. На самом деле, для меня включение Гаэля в окончательную заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью. После ЦСКА он пропал, по большому счёту не выступал за какие-то суперклубы. Когда увидел заявку сборной Камеруна и увидел там Ондуа, порадовался. Если его вызвали, значит, заслуживает этого», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сборная Камеруна попала на чемпионате мира 2022 года в одну группу с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.

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