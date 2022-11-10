«Астон Вилла» показала новый герб клуба, который будет использоваться со следующего сезона

Бирмингемская «Астон Вилла» на официальном сайте представила новый герб, который будет использоваться клубом с начала сезона-2023/2024.



В июне 2022 года «Астон Вилла» объявила о начале процесса изменения дизайна текущего герба клуба. В финал вышли два варианта, которые были представлены владельцам сезонных абонементов 4 ноября. В рамках процесса голосования фанатов также спросили, предпочитают ли они просто сохранить текущий герб. 77% процентов болельщиков проголосовали за новый вариант герба.

Текущий герб останется на месте до конца сезона-2022/2023, а новый официально заменит его в сезоне-2023/2024, в том числе на форме следующего сезона.

Состав сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре: