Главный тренер «Милана» Пиоли — о паузе на чемпионат мира: будет сложно, но интересно

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как будет функционировать его команда во время паузы на чемпионат мира и после него, а также высказался о будущем «россонери».
«Функционировать после чемпионата мира будет непросто, потому что такое происходит впервые. У нас будут отсутствовать шесть-семь игроков. Это будет не совсем объёмное управление командой по сравнению с тем, когда они вернутся. Чемпионат стартует уже 4 января, и у игроков гораздо меньше времени для восстановления. У нас будет неделя в Миланелло, затем десять дней в Дубае, где мы сыграем товарищеские матчи. Будет сложно, но интересно. Важно, чтобы игроки вернулась с чемпионата мира в группу, наполненную амбициями.
Цель «Милана» — продолжать расти как в Италии, так и в Европе. Потому что мы — «Милан», мы топ-клуб. После завоевания скудетто я увидел очень уверенную в себе команду. Если мои идеи изменились, то лишь потому, что я вижу перспективный путь для команды, которая может становиться лучше», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука Ди Марцио.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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