17-летний Лука Ромеро стал самым молодым автором гола «Лацио» в XXI веке

Аргентинский вингер Лука Ромеро, который принёс победу римскому «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (1:0), стал самым молодым автором гола в истории клуба в XXI веке.



Для Ромеро это первый забитый мяч в составе «Лацио». Он отличился в возрасте 17 лет 11 месяцев и 23 дней. Ранее самым юным игроком, забивавшим за римлян в этом веке, был Лоренцо Де Сильвестри – в 2006 году в кубковой игре с «Ренде» ему было 18 лет 2 месяца и 28 дней.



Что же касается полной истории «бьянкочелести», аргентинец Лука Ромеро – шестой в списке самых юных авторов забитых мячей. Абсолютным рекордсменом с 1922 года является Фульвио Бернардини, который отличился в игре чемпионата с «Ювентусом», когда ему было 16 лет 2 месяца и 19 дней.

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