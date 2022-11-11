17-летний Лука Ромеро стал самым молодым автором гола «Лацио» в XXI веке
Поделиться
Аргентинский вингер Лука Ромеро, который принёс победу римскому «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (1:0), стал самым молодым автором гола в истории клуба в XXI веке.
Для Ромеро это первый забитый мяч в составе «Лацио». Он отличился в возрасте 17 лет 11 месяцев и 23 дней. Ранее самым юным игроком, забивавшим за римлян в этом веке, был Лоренцо Де Сильвестри – в 2006 году в кубковой игре с «Ренде» ему было 18 лет 2 месяца и 28 дней.
Что же касается полной истории «бьянкочелести», аргентинец Лука Ромеро – шестой в списке самых юных авторов забитых мячей. Абсолютным рекордсменом с 1922 года является Фульвио Бернардини, который отличился в игре чемпионата с «Ювентусом», когда ему было 16 лет 2 месяца и 19 дней.
Новость по теме«Лацио» минимально обыграл «Монцу» и поднялся на второе место
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
03:02
-
02:54
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
02:04
-
02:01
-
01:46
-
01:31
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:37
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:06
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:20
Партнерский контент