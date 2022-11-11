«Лацио» минимально обыграл «Монцу» и поднялся на второе место

Сегодня, 11 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Монцей». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 69-й минуте единственный гол забил защитник римлян Лука Ромеро. Ему ассистировал Педро Родригес. «Лацио», набравший 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице. «Монца» с 13 баллами располагается на 15-й строчке. Подопечные Джованни Строппы проиграли три из шести последних матчей.

Команда из Монцы в 14 играх забила 13 голов, пропустив при этом 21. Лидирует в чемпионате «Наполи». Команда из Неаполя набрала 38 очков. «Верона» с пятью очками замыкает таблицу. Действующий чемпион Италии — «Милан».