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Владимир Гранат высказался о том, стоит ли Кварацхелия € 100 млн

Владимир Гранат высказался о том, стоит ли Кварацхелия € 100 млн
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Бывший защитник московского «Динамо» и других российских клубов Владимир Гранат поделился мнением о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который перешёл в команду этим летом из «Динамо» (Батуми), забил в 17 матчах восемь голов и отдал 10 результативных передач.

«Конечно, Хвича стоит € 100 млн. Он заслужил новый контракт. «Наполи» понимает, что Кварацхелия – это игрок номер один на трансферном рынке, которого хотят забрать большие клубы, поэтому «Наполи» предлагает улучшенное соглашение.

Предложит ли какой-то европейский топ-клуб 100 млн евро за Хвичу? Надеюсь на это. Насколько я знаю, мечта Хвичи играть за «Реал». Пусть она осуществится», – приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Кварацхелия в ближайшее время подпишет новый контракт с «Наполи» до 2028 года, в котором его заработная плата увеличится вдвое – до € 2 млн за сезон. Также в обновлённом соглашении с неаполитанским клубом должна быть прописана новая сумма отступных – € 100 млн вместо € 35 млн.

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