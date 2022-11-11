Владимир Гранат высказался о том, стоит ли Кварацхелия € 100 млн

Бывший защитник московского «Динамо» и других российских клубов Владимир Гранат поделился мнением о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который перешёл в команду этим летом из «Динамо» (Батуми), забил в 17 матчах восемь голов и отдал 10 результативных передач.
«Конечно, Хвича стоит € 100 млн. Он заслужил новый контракт. «Наполи» понимает, что Кварацхелия – это игрок номер один на трансферном рынке, которого хотят забрать большие клубы, поэтому «Наполи» предлагает улучшенное соглашение.
Предложит ли какой-то европейский топ-клуб 100 млн евро за Хвичу? Надеюсь на это. Насколько я знаю, мечта Хвичи играть за «Реал». Пусть она осуществится», – приводит слова Граната «РБ Спорт».
Ранее появилась информация о том, что Кварацхелия в ближайшее время подпишет новый контракт с «Наполи» до 2028 года, в котором его заработная плата увеличится вдвое – до € 2 млн за сезон. Также в обновлённом соглашении с неаполитанским клубом должна быть прописана новая сумма отступных – € 100 млн вместо € 35 млн.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 11 ноября 2022
-
04:36
-
04:29
-
04:27
-
04:07
-
03:55
-
03:43
-
03:22
-
03:13
-
03:09
-
03:02
-
02:54
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
02:04
-
02:01
-
01:46
-
01:31
-
01:19
-
00:58
-
00:58
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:37
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:06
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:15