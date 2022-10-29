«Кварацхелия идеален, он умеет всё!» Хвича выдал лучший матч в Италии

Хвича Кварацхелия снова это сделал. «Наполи» в нынешнем сезоне очень уверенно идёт по дистанции и практически не замечает соперников. Ко встрече 12-го тура с «Сассуоло» команда Лучано Спаллетти подошла с семиматчевой победной серией в чемпионате — и без проблем продлила её. А Хвича снова порадовал болельщиков.
Кварацхелия принялся выдавать результативные действия сразу после начала матча. Уже на четвёртой минуте грузинский вингер подправил подачу Джованни Ди Лоренцо, и мяч прилетел к Виктору Осимхену. 1:0!
Ваши ставки, сколько минут понадобилось Хвиче, чтобы улучшить свою статистику? Правильный ответ: 15. И вновь сработала связка с Осимхеном! На этот раз Кварацхелия здорово открылся в правый полуфланг, разобрался с защитником и сильно прострелил, чтобы нападающему осталось только подставить ногу. 2:0!
А на 36-й минуте Хвича решил, что пора забивать самому. Он рванул за спины защитникам, принял заброс от Марио Руя и вонзил мяч в сетку. Полный разгром команды, которая ещё недавно бодалась с «Интером» и играла вничью с «Миланом».
«Наполи» в итоге победил — 4:0. Но если думаете, что крутость Кварацхелии ограничилась голевыми действиями, то зря. Вот что сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Лучано Спаллетти:
— Кварацхелия идеален, он умеет всё! Даже сегодня Хвича преследовал соперников, хотя порой нападающие не придают особого значения прессингу. Благодаря этому партнёрам нужно покрывать меньше пространства.
Хвича Кварацхелия и Лучано Спаллетти
Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images
Статистика Кварацхелии в этом сезоне — восторг. 12 матчей в Серии А, шесть голов и пять ассистов. А ещё любовь фанатов и сравнения с великим Диего Марадоной. Кстати, матч с «Сассуоло» стал для Хвичи лучшим за время в Италии в плане статистики — три голевых действия за одну игру он ещё не выдавал.
Ну а «Наполи» разрывает лигу: 32 очка, ни одного поражения и шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя. Может, побороться за первое чемпионство с 1990 года?
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