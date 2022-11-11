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Дмитрий Черышев высказался о приходе в клуб его сына Паоло Ваноли

Дмитрий Черышев высказался о приходе в клуб его сына Паоло Ваноли
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Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался о приходе экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции». В этой команде играет сын Дмитрия — Денис Черышев.

«Важно, что приходит итальянский тренер, который хорошо знаком с местным футболом. Он был помощником у очень квалифицированного тренера Антонио Конте. Ваноли знает все тонкости местного футбола. Я думаю, что он сможет вытянуть команду из подвала турнирной таблицы Серии B. Мы ждём только положительных результатов», — приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил «Венецию» около недели назад. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии B сезона-2022/2023.

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