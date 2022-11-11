Дмитрий Черышев высказался о приходе в клуб его сына Паоло Ваноли
Поделиться
Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев высказался о приходе экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции». В этой команде играет сын Дмитрия — Денис Черышев.
«Важно, что приходит итальянский тренер, который хорошо знаком с местным футболом. Он был помощником у очень квалифицированного тренера Антонио Конте. Ваноли знает все тонкости местного футбола. Я думаю, что он сможет вытянуть команду из подвала турнирной таблицы Серии B. Мы ждём только положительных результатов», — приводит слова Дмитрия Черышева Metaratings.
Напомним, Паоло Ваноли возглавил «Венецию» около недели назад. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии B сезона-2022/2023.
Новость по темеЭкс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию»
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:35
-
09:11
-
08:56
-
08:55
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:18
-
06:53
-
05:41
-
05:18
-
04:59
-
04:41
-
04:36
-
04:29
-
04:27
-
04:07
-
03:55
-
03:43
-
03:22
-
03:13
-
03:09
-
03:02
-
02:54
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
02:04
Партнерский контент