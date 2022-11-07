Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию»
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Футбольный клуб «Венеция» на своём официальном сайте объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Экс-наставник «Спартака» подписал с итальянской командой контракт до конца сезона-2023/2024.
В тренерский штаб Ваноли в «Венеции» войдут Лино Филипе Невес Годиньо, Марко Цуккер и Джампьеро Ассенци.
Ранее агент Паоло Ваноли сообщал, что контракт итальянского специалиста с новой командой будет включать в себя опцию продления ещё на два года.
Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. За этот период красно-белые успели выиграть под руководством итальянца Кубок России. Всего под его руководством «Спартак» одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.
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