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Блаттер: Иран должен быть исключён с ЧМ-2022

Блаттер: Иран должен быть исключён с ЧМ-2022
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что сборная Ирана должна быть отстранена от чемпионата мира – 2022 в Катаре. Известный функционер считает, что такое решение стоит принять из-за ущемления женщин внутри страны и продажи вооружения России.

«Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную», — приводит слова Блаттера Blick.

Напомним, ранее исполком Футбольной ассоциации Украины обратился в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) с просьбой запретить Ирану участвовать в чемпионате мира. Также в Европе появлялись призывы заменить на мундиале Иран на Италию.

По результатам жеребьёвки Иран попал в группу ЧМ-2022 с Англией, Уэльсом и США.

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