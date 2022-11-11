Канищев: слова Карреры о равных шансах «Спартака» с «Зенитом» на чемпионство — иллюзия

Бывший российский нападающий Александр Канищев отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что у красно-белых равные шансы на чемпионство РПЛ в сезоне-2022/2023 с «Зенитом».
«Слова Карреры о равных шансах «Спартака» с «Зенитом» на чемпионство — это иллюзия. Для того чтобы «Спартак» смог навязать борьбу за чемпионство, «Зениту» надо проиграть ещё несколько игр, как с «Ахматом». Но я думаю, что такого не будет, в команде точно разберутся и приведут футболистов в порядок. Игра с «Ахматом» была нонсенсом.
«Спартак» сам по себе нестабилен, может потерять очки с кем угодно. Поэтому шансы на то, что московский клуб догонит «Зенит», крайне малы», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 ноября 2022
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