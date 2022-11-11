Каррера: у «Спартака» и «Зенита» шансы на чемпионство 50 на 50

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность чемпионства красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По словам итальянского специалиста, шансы «Спартака» и «Зенита» на золотые медали равны — 50 на 50.
«Спрогнозировать таблицу РПЛ по окончании сезона? Чемпионом станет либо «Зенит», либо «Спартак» — шансы 50 на 50 у этих команд, золото разыгрывается между двумя командами. Второе место займут или красно-белые, или команда из Санкт-Петербурга. Третье место — ЦСКА, четвёртое у «Ростова», а пятое у «Краснодара», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, после 16 туров чемпионата России сезона-2022/2023 турнирную таблицу возглавляет «Зенит» — команда Сергея Семака набрала 39 очков. «Спартак» (33) — на втором месте в таблице. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (32).
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