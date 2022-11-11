«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» огласили стартовые составы на матч
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Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» откроется 17-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Лукас Масоэро, Илья Агапов, Даниил Корнюшин, Иброхимхалил Юлдошев, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Вячеслав Кротов, Момо Янсане, Тимур Сулейманов.
«Ахмат»: Гиорги Шелия, Марат Быстров, Юрий Журавлёв, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Мохамед Конате.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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- 11 ноября 2022
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