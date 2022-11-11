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Калининград безвозмездно получит свыше 146,6 млн рублей для эксплуатации стадиона ЧМ

Калининград безвозмездно получит свыше 146,6 млн рублей для эксплуатации стадиона ЧМ
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Калининград, в котором был построен стадион для проведения чемпионата мира 2018 года, получит в 2023 году безвозмездную помощь для эксплуатации арены. Сумма поступлений составит 146 671 500 рублей. Об этом указано в законе Калининградской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года с учётом внесённых в июне 2022 года изменений предполагается предоставление из федерального бюджета соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов в объёме 95 процентов общей потребности в дополнительном финансировании расходов – на частичное покрытие расходов на эксплуатацию стадионов (в 2020–2023 годах).

Напомним, к чемпионату мира в России арены были построены также в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону (стадионы называются так же, как и города), Самаре («Солидарность Арена») и Саранске («Мордовия Арена»).

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 11 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

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