Видео: Икер Касильяс показал переживания из-за непопадания в сборную Испании на ЧМ-2022

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс записал видео, в котором показал переживания из-за непопадания в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2022 года.
В видео, опубликованном в официальном аккаунте экс-голкипера в социальной сети TikTok, Касильяс изображает сильные эмоциональные переживания, сидя на диване перед телевизором, на котором последовательно объявляются вратари, попавшие в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катар: Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Дэвид Райа («Брентфорд») и Роберт Санчес («Брайтон»).
41-летний Касильяс сыграл в 167 матчах за сборную Испании. В составе национальной команды голкипер стал чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012).
Сборная Испании на мундиале 2022 года сыграет в группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.
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