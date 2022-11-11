«Ему должно быть стыдно!» Тренера сборной Испании разносят за состав на ЧМ-2022

Сборная Испании определились с окончательной заявкой на чемпионат мира в Катаре. Главный тренер Луис Энрике включил в список 26 футболистов и при этом оставил вне заявки Серхио Рамоса. Опытный защитник мог поехать на пятый чемпионат мира и стать рекордсменом национальной команды.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022



Вратари: Давид Райя («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Сесар Аспиликуэта («Челси»),

Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»),

Нападающие: Ферран Торрес («Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Йереми Пино («Вильярреал»), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Альваро Мората («Атлетико»), Ансу Фати («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»). Давид Райя («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик»).Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Эрик Гарсия («Барселона»), Уго Гильямон («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»).Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Серхи Роберто («Барселона»), Карлос Солер («ПСЖ»).Ферран Торрес («Барселона»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Йереми Пино («Вильярреал»), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Альваро Мората («Атлетико»), Ансу Фати («Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»).

Что сказал Энрике по поводу заявки

Специалист признался, что окончательное решение по составу принял лишь в день объявления, то есть 11 ноября. В частности, Энрике долго думал, включать ли в состав талантливого футболиста «Барселоны» Ансу Фати. И всё-таки 20-летний игрок оказался в списке.

— По правде говоря, не переставал думать о составе вплоть до дедлайна, — сказал Энрике на пресс-конференции после объявления состава. — За несколько часов до объявления у меня были сомнения по игрокам группы атаки, но я уладил этот вопрос со штабом. Не собираюсь оценивать футболистов, которых нет в списке. Не совсем этично называть фамилии, по которым у меня были сомнения. Я понимаю любопытство журналистов, но это неправильно. Могу лишь сказать, что действительно до последнего сомневался в Фати. Его уровень очень высок, но не забывайте, что у парня была тяжёлая травма. Как я вам неоднократно говорил, я никогда не смотрю на клубы. Для меня важнее, способны ли футболисты выполнять необходимые требования.

Луис Энрике Фото: Alex Caparros/Getty Images

Несколько фактов о составе сборной Испании

Испанские журналисты сразу подметили несколько особенностей нынешнего состава сборной.

Из 26 игроков лишь у шести есть опыт выступления на чемпионате мира. Это Карвахаль, Аспиликуэта, Альба, Бускетс, Коке и Асенсио.

Гави — самый молодой испанский футболист, которые поедет на чемпионат мира. Он узнал об этом в возрасте 18 лет и 98 дней. Талант «Барселоны» побил рекорд Фабрегаса (19 лет 41 день).

Бускетс поедет на свой четвёртый ЧМ. Столько же турниров за плечами у Йерро, Субисарреты, Касильяса, Хави, Иньесты и Рамоса.

В заявке всего два представителя «Реала» (Карвахаль и Асенсио). Самый низкий показатель с 1950 года.

При этом сразу семь человек в сборной представлены игроками «Барселоны»: Гарсия, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Торрес и Фати.

Авторитетное издание Marca быстро набросало список футболистов, которые не попали в сборную. Его назвали «Испания Б». Получилась вот такая сборная: Кепа Аррисабалага («Челси»), Эктор Бельерин («Барселона»), Серхио Рамос («ПСЖ»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»), Жерар Морено («Вильярреал»), Яго Аспас («Сельта»).

Что пишут испанские СМИ

Кстати, та же самая Marca устроило голосование среди пользователей. Им предложили выбрать свой список игроков, которые должны поехать в Катар. Де Хеа набрал 20% среди всех вратарей, а Кепа и вовсе 26%. Читатели сайта видели этих ребят в статусе второго и третьего голкиперов команды.

Среди центральных защитников 16% голосов получил Рамос. Это четвёртый результат после Лапорта (24%), Пау Торреса (21%) и Мартинеса (18%). Для сравнения Эрик Гарсия набрал всего 6%, а Уго Гильямон — 4%. Из полузащитников больше всего голосов набрали Педри (14%), Гави (13%) и Родри (13%). Из нападающих — Мората (12%), Нико Уильямс (11%) и Фати (11%).

Давид де Хеа Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

А вот что Marca написала по поводу отсутствия в заявке Рамоса: «Исчезновение Серхио из окончательного списка стало величайшим событием процесса, который длился в течение двух с половиной лет». Одноклубник Серхио по «ПСЖ» — Ашраф Хакими — сразу после объявления состава сборной Испании опубликовал пост в социальных сетях, адресованный Рамосу: «Лучший защитник в мире».

Перед оглашением списка мнения испанских журналистов разделились. Одни утверждали, что Рамос обязательно должен быть в составе, поскольку у него колоссальный опыт. Плюс игра некоторых центральных защитников не внушает доверия. Другие сводили всё к тому, что с нынешней обороной сборная Испании дошла до полуфинала Евро-2020 и (и проиграла там по пенальти), и Рамос там не нужен.

Серхио Рамос Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Нужен ли Рамос на ЧМ-2022? — спрашивает журналист Пабло Планьяс. – Ответ очень простой. Есть ли сейчас у Испании центральный защитник такого уровня, как Рамос? Нет. Этого простого аргумента достаточно, чтобы понять, что если Серхио находится в хорошей форме, он должен ехать в Катар. Команде нужны лидеры, нужны опытные футболисты. Этот парень побеждал на ЧМ, он боролся с великолепными нападающими. У Рамоса есть характер и бойцовские качества — это важные вещи. Серхио гораздо ценнее остальных центральных защитников сборной вместе взятых».

А вот у журналиста Хауме Мизеракса иная точка зрения: «Рамос точно не нужен. Его период в сборной завершился 31 марта 2021 года, когда он провёл последний (пока что) матч за национальную команду. С того момента Испания показывает отличные результаты. Мне кажется, глава Рамоса в сборной закрыта. Да, Серхио проводит хороший сезон в Париже. Да, это человек, отыгравший 180 матчей в футболке сборной. Но его приглашение в заявку стало бы шагом назад в процессе обновления сборной».

На сайте издания Mundo Deportivo организовали опрос «Должен ли Луис Энрике» брать Серхио Рамоса на чемпионат мира?» 53% проголосовавших ответили «нет», 47% — «да».

Что пишут в соцсетях о составе сборной Испании

В соцсетях открыто разносят главного тренера за выбор состава.

Yazid: «Брать таких игроков, как Эрик Гарсия, и не брать Серхио Рамоса и Начо — это позор! Ещё один удар от каталонца Энрике».

Ch Sami11: «Гарсия вызван на чемпионат мира, а Рамос — нет. Это конец».

WolfRMFC: «Рамоса и Начо не взяли на чемпионат мира — это безумие. Луис Энрике дорого заплатит за свои преступления».

RMZZ: «Смехотворно, что Энрике выбрал Гарсию, а не Рамоса. Серхио даже в 76 лет на одной ноге будет лучше, чем Эрик за всю свою карьеру. Рамос заслужил последний танец со сборной на чемпионате мира».

TheMahleek: «Рамос, де Хеа и Тьяго не попали на чемпионат мир. Эта сборная Испании зря потратит время в Катаре».

TFoot: «Энрике не включил в состав Рамоса. Ему должно быть стыдно за такое решение».

DrYash: «Это смешно. Как можно было не включить в заявку Рамоса, Начо, Тьяго и Аспаса?»

VintageVini: «Ни Тьяго, ни Рамоса, зато есть Эрик Гарсия. Это не тренер, а просто клоун».

OmarAhly: «Очень плохая команда. Де Хеа должен быть здесь, но Энрике предпочёл других. Рамос должен быть здесь, но тренер взял вместо него Гарсию. Тьяго должен быть здесь. Не знаю, почему Энрике не вызвал его».

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