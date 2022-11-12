«Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Спустя четыре минуты после стартового свистка счёт открыл Йонас Хофман. Ему ассистировал Ларс Штиндль. На 19-й минуте Юлиан Брандт восстановил равенство на табло. Затем по голу в составе хозяев забили Рами Бенсебаини и Марку Тюрам. На 40-й минуте Нико Шлоттербек сократил отставание в счёте. Единственный гол во втором тайме забил Куадио Коне, результативную передачу в свой актив записал Йонас Хофман.
После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков. Мёнхенгладбахцы (22) располагаются строчкой ниже.
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