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«Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах

«Боруссия» Дортмунд на выезде проиграла «Боруссии» Мёнхенгладбах
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Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Германии между мёнхенгладбахской «Боруссией» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Спустя четыре минуты после стартового свистка счёт открыл Йонас Хофман. Ему ассистировал Ларс Штиндль. На 19-й минуте Юлиан Брандт восстановил равенство на табло. Затем по голу в составе хозяев забили Рами Бенсебаини и Марку Тюрам. На 40-й минуте Нико Шлоттербек сократил отставание в счёте. Единственный гол во втором тайме забил Куадио Коне, результативную передачу в свой актив записал Йонас Хофман.

После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков. Мёнхенгладбахцы (22) располагаются строчкой ниже.

Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
4 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Хофман – 4'   1:1 Брандт – 19'   2:1 Бенсебаини – 26'   3:1 Тюрам – 30'   3:2 Шлоттербек – 40'   4:2 Коне – 46'
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