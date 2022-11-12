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«Урал» установил клубный рекорд по набранным очкам в серии без поражений

«Урал» установил клубный рекорд по набранным очкам в серии без поражений
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Екатеринбургский «Урал», обыграв «Факел» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, набрав в них 17 очков. Это является рекордным семиматчевым отрезком по набранным очкам за всю историю выступлений «Урала» в чемпионатах России, сообщает статистический портал Opta.

В последних семи матчах РПЛ у команды Виктора Гончаренко пять побед и две ничьи. Сегодня, 12 ноября, «Урал» одержал победу в матче с «Факелом» со счётом 2:0. Первый гол в матче на 31-й минуте забил полузащитник хозяев Андрей Егорычев. На 59-й минуте защитник Эмерсон увеличил преимущество «Урала».

Благодаря победе «Урал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Факел» остался на 13-й строчке с 13 очками.

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