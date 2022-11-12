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«Урал» уверенно обыграл «Факел» в матче РПЛ

«Урал» уверенно обыграл «Факел» в матче РПЛ
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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный судья Павел Кукуян из Сочи.

Первый гол в матче на 31-й минуте забил полузащитник хозяев Андрей Егорычев. Ранджелович ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Егорычев. На 59-й минуте защитник Эмерсон увеличил преимущество «Урала», головой замкнув подачу со штрафного. В концовке матча судья при помощи VAR отменил гол Алексея Каштанова, усмотрев фол Егорычева.

Благодаря победе «Урал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Факел» остался на 13-й строчке с 13 очками.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
12 ноября 2022, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Егорычев – 31'   2:0 Эммерсон – 59'
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