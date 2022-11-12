Неймар: буду играть на чемпионате мира так, будто он для меня последний

Форвард сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос, будет ли чемпионат мира в Катаре последним для него в качестве игрока. Неймар попал в окончательную заявку своей команды для участия в турнире.



«Буду играть так, будто это мой последний чемпионат мира. Когда я разговариваю со своим отцом, мы всегда обсуждаем, что нужно играть каждую игру, будто она последняя, ведь никогда не знаешь, что будет завтра. Не могу вам гарантировать, что сыграю ещё один чемпионат мира. Честно говоря, не знаю. Но я буду играть так, будто это мой последний мундиаль. Может быть, у меня будет ещё чемпионат мира, а может, и нет. Тренер поменяется, не знаю, понравится ли моя игра новому наставнику сборной», — приводит слова 30-летнего Неймара Globo.

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