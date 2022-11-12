Неймар поддержал Симпла после поражения от бразильской FURIA на чемпионате мира по CS:GO

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обратился к игроку Natus Vincere по CS:GO Александру s1mple Костылеву в соцсетях.

После поражения NAVI в четвертьфинальном матче мэйджора в Рио от местной команды FURIA Esports форвард «ПСЖ» оставил в «Твиттере» сообщение:

Симпл, мой друг — это Бразилия! Ты легенда. Хорошая игра!

В ответ снайпер NAVI поблагодарил футболиста за поддержку и пожелал удачи хозяевам чемпионата.

Спасибо, приятель. Надеюсь, что FURIA выиграет ещё один трофей в вашу бразильскую коллекцию.

Перед началом 1/4 финала чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO команда Natus Vincere была явным фаворитом, но неожиданно уступила FURIA Esports и покинула турнир, заняв лишь 5-8-е место.