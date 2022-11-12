Ловрен: Чистяков знает, что всегда может на меня положиться. Легко обвинить кого-то одного

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о своём одноклубнике Дмитрии Чистякове, которого руководство исключило из основного состава за намеренные, по мнению клуба, ошибки в проигранном матче с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Чистяков — очень сильный ментально. Он мне очень нравится. Несмотря на всё то, что происходило, Дима очень хорошо тренировался.



Я поддержал его, конечно. То, что я говорил Чистякову, пусть остаётся между нами. Я сразу же написал ему сообщение. Дима знает, что всегда может на меня положиться. Мы — команда. Когда мы делаем ошибки, делаем это вместе. Легко сделать виноватым кого-то одного, но есть и другие игроки. Это футбол», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.