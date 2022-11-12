«Иногда жизнь несправедлива». Ловрен — о ситуации с Чистяковым в «Зените»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ситуацию вокруг своего одноклубника Дмитрия Чистякова, который после матча с «Ахматом» был отстранён от основной команды сине-бело-голубых, но позже вернулся в состав. После матча с «Торпедо» (2:0) Чистяков заявил, что конфликт исчерпан.



«Ситуация с Чистяковым уже позади. Сейчас всё хорошо, Дима вместе с командой. Да, один день было недопонимание. Самое важное, что он вместе с нами, потому что этого заслуживает.



Иногда жизнь несправедлива. Это было недопонимание, но сейчас всё в порядке. Мы снова победили. Иногда такие вещи случаются. Сейчас мы сфокусированы только на успехах «Зенита» в следующей части чемпионата», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.