«Иногда жизнь несправедлива». Ловрен — о ситуации с Чистяковым в «Зените»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ситуацию вокруг своего одноклубника Дмитрия Чистякова, который после матча с «Ахматом» был отстранён от основной команды сине-бело-голубых, но позже вернулся в состав. После матча с «Торпедо» (2:0) Чистяков заявил, что конфликт исчерпан.
«Ситуация с Чистяковым уже позади. Сейчас всё хорошо, Дима вместе с командой. Да, один день было недопонимание. Самое важное, что он вместе с нами, потому что этого заслуживает.
Иногда жизнь несправедлива. Это было недопонимание, но сейчас всё в порядке. Мы снова победили. Иногда такие вещи случаются. Сейчас мы сфокусированы только на успехах «Зенита» в следующей части чемпионата», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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