Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о характере травмы Михаила Игнатова

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал характер травмы полузащитника красно-белых Михаила Игнатова.

«У Игнатова маленький дискомфорт, который он почувствовал вчера на тренировке. Он важный игрок для команды. Вы знаете, как он может быть опасен. Надеюсь, что он вернётся очень скоро, потому что повреждение незначительное», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе красно-белые набрали 36 очков и уходят на зимний перерыв на второй строчке чемпионата. Следующий матч московская команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России, в котором сыграет с «Крыльями Советов».