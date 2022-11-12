В «Спартаке» заявили, что не рассматривают подписание Горшкова и Ежова из «Крыльев»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые не заинтересованы в подписании игроков «Крыльев Советов» Юрия Горшкова и Романа Ежова.
«Мы не рассматриваем ни Горшкова, ни Ежова. На то письмо в «Крылья Советов» ответа мы так и не получили», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» и набрал 36 очков. Красно-белые уходят на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.
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