Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Вулверхэмптоном»

Сегодня, 13 ноября, завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча между командами проходила на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 22:45 мск.

В первой половине игры команды не порадовали зрителей забитыми мячами. Только во втором тайме удалось открыть счёт — отличился полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, ассистировал ему Фабиу Виейра. На 75-й минуте Эдегор оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды. Матч закончился 2:0 в пользу «канониров».

Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты набрать 37 очков и увеличить отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков перед перерывом на чемпионат мира. «Вулверхэмптон», у которого 10 очков, остался на последнем, 20-м месте турнирной таблицы.