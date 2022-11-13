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Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Вулверхэмптоном»

Дубль Эдегора принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Вулверхэмптоном»
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Сегодня, 13 ноября, завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал лондонский «Арсенал». Встреча между командами проходила на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 22:45 мск.

В первой половине игры команды не порадовали зрителей забитыми мячами. Только во втором тайме удалось открыть счёт — отличился полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, ассистировал ему Фабиу Виейра. На 75-й минуте Эдегор оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды. Матч закончился 2:0 в пользу «канониров».

Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты набрать 37 очков и увеличить отрыв от идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков перед перерывом на чемпионат мира. «Вулверхэмптон», у которого 10 очков, остался на последнем, 20-м месте турнирной таблицы.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 ноября 2022, суббота. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 55'   0:2 Эдегор – 75'
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