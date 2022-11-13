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«Ренн» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1

«Ренн» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1
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Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» на стадионе «Роазон Парк» принимал «Тулузу». Финальный свисток главного рефери Вилли Делажо зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 25-й минуте Ловро Майер ассистировал Бенжамену Буриго, который вывел хозяев вперёд. «Тулуза» смогла отыграться на 55-й минуте – гол на счету Тейса Даллинга, голевую передачу оформил Расмус Николайсен. Спустя всего три минуты «Ренн» снова вышел вперёд – ворота гостей поразил Арно Калимуэндо.

Победа позволила «Ренну» набрать 31 балл и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Команда Бруно Женезио отстаёт от лидера турнира – «ПСЖ» – на семь очков, столичная команда свой матч 15-го тура проведёт позже. «Тулуза» (16) – на 12-м месте.

Франция - Лига 1. 15-й тур
12 ноября 2022, суббота. 23:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Буриго – 25'   1:1 Даллинга – 55'   2:1 Калимуэндо – 58'
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