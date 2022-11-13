«Ренн» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Ренн» на стадионе «Роазон Парк» принимал «Тулузу». Финальный свисток главного рефери Вилли Делажо зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.



На 25-й минуте Ловро Майер ассистировал Бенжамену Буриго, который вывел хозяев вперёд. «Тулуза» смогла отыграться на 55-й минуте – гол на счету Тейса Даллинга, голевую передачу оформил Расмус Николайсен. Спустя всего три минуты «Ренн» снова вышел вперёд – ворота гостей поразил Арно Калимуэндо.



Победа позволила «Ренну» набрать 31 балл и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Команда Бруно Женезио отстаёт от лидера турнира – «ПСЖ» – на семь очков, столичная команда свой матч 15-го тура проведёт позже. «Тулуза» (16) – на 12-м месте.