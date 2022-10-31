«Ювентус» может подписать в январе лидера «Лацио» Милинковича-Савича

«Ювентус» планирует совершить очередное крупное зимнее подписание, как это сделал в январе 2022 года, когда команду пополнил форвард «Фиорентины» Душан Влахович. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в начале 2023-го туринский клуб хочет совершить трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
В данный момент «Ювентус» уже ведёт умеренные переговоры с окружением игрока, чтобы создать почву для потенциального перехода. Однако будущее этого трансфера во многом зависит от ситуации с хавбеком «старой синьоры» Полем Погба, который вновь получил травму и выбыл на некоторое время.
Ожидается, что Погба сумеет набрать форму к началу 2023 года, и тогда трансфер Милинковича-Савича может оказаться под вопросом. Однако за сербом пристально следят клубы английской Премьер-лиги, которые могут сделать предложение о переходе футболисту уже этой зимой.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
- 31 октября 2022
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