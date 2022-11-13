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В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» со счётом 5:1

В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» со счётом 5:1
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (5:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рады, что так всё сложилось. Вышли заряженными, сыграли в свою силу. Соответственно, победили!» – сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, как развивались события в матче:

На второй минуте счёт открыл Владимир Сычевой. На 22-й минуте точным ударом отметился Лукас Вера, а через несколько минут дубль оформил Сычевой. В концовке первого тайма Алексей Ионов отыграл один мяч. В начале второго тайма Химми Марин забил четвёртый мяч в ворота «Краснодара», а через несколько минут Сычевой оформил хет-трик и догнал в гонке бомбардиров форварда «Спартака» Квинси Промеса (14).

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